日學者：中國若武力犯台　日本不會單獨協助防衛台灣

華府智庫布魯金斯學院舉辦台海研討會探討兩岸關係。（江靜玲攝)

日本學者松田康博表示，由於兩岸經濟互動，中國大陸不會輕易或很快對台灣使用武力或採取經濟制裁；若中國真的對台使用武力，除非與盟友合作，日本不會單獨協防台灣。

東京大學教授松田康博是在華府智庫布魯金斯學院舉辦的有關台海兩岸研討會上，回覆現場提問，中國是否會武力犯台，美國是否會出兵，以及日本是否會協防台灣，表達前述看法。

松田康博指出，中國雖有強大軍力，但在兩岸議題上不會很快使用武力。與會的魯金斯學院東亞所主任卜睿哲也認為北京有許多理由不會對台使用武力，包括國民黨有一天或許會重新執政，若事情可用政治方式解決，為何要採取武力，北京方面會把風險降到最低。

北京言明，只有台灣獨立才會動武，卜睿哲認為，台灣公眾不支持台獨，台灣人也夠聰明不會走上獨立。

至於若中共若對台動武，美國出兵與否，端視情況而定。卜睿哲指出，美國防衛台灣對美國在亞洲和世界的信譽會有什麼影響，將對美國決策者造成沈重負擔。

(中時)