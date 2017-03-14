馬英九遭起訴 郝龍斌：寒蟬效應

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，遺憾檢察官起訴前總統馬英九，寒蟬效應是否發酵？馬英九兩次被起訴都是民主進步黨執政期間，起訴事由都不充足，他相信司法會還馬英九公道。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

郝龍斌表示，檢察官選擇起訴，他深表遺憾，尤其是在監察委員被提名人陳師孟大張旗鼓說要懲罰「辦綠不辦藍」的法官後：寒蟬效應是否發酵？台灣民主政治基礎--法治是否已被民進黨的恐嚇、威脅侵蝕？社會各界自有公斷。

他說，馬英九清廉自持、謹慎守法，這麼多年來，民眾都看在眼裡。他相信跟當年特別費案起訴一樣，司法最後會還馬英九公道。

郝龍斌呼籲司法界展現道德勇氣、捍衛司法尊嚴，公開抵擋執政者權力入侵，為司法尊嚴奮鬥。1060314

(中央社)