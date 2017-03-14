英國會通過脫歐法案 6大重點帶你了解

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英國國會已經通過法案，授權英國首相梅伊（Theresa May）開始啟動英國脫離歐洲聯盟的程序，為她清除隨時展開歐盟里斯本條約第50條（Article 50）脫歐程序的障礙。

以下是法新社整理的英國脫歐要點：

● 時程

英國公民在2016年6月公投以52%對48%支持脫歐。

梅伊已經承諾將在3月底前啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，展開為期兩年的脫歐程序。

歐盟表示，將在（接獲英國通知後）48個小時內公布第一份英國脫歐協商計畫，之後將在4月峰會敲定英國脫歐的策略。

不過，倫敦與布魯塞爾之間的正式會談，預計不會在兩個月內展開，可能將在較晚舉行，等待德國選舉結果9月出爐。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）曾表示，他們必須在2018年10月完成脫歐程序，以讓歐盟與各國國會有時間批准協議。

● 優先事項

由於移民議題在去年公投成為脫歐陣營主要訴求，梅伊將優先處理控管歐盟其餘地區移民問題。

她承認這將代表離開歐洲單一市場，以及可能還會退出關稅同盟。自由移動為歐洲單一市場的主要原則。

英國相信它們可在兩年談判期限內敲定脫歐協議與關於未來關係的協議，不過外交官員對此持疑。

若干歐盟官員認為，必須先敲定英國脫歐事宜，包括備受爭議的龐大英國帳單，歐盟官員估計高達600億歐元。

由於擔憂英國脫歐可能引發其他國家相繼脫歐，歐盟領導人也清楚表明，英國在歐盟外無法獲得比待在歐盟內更好的協議。

目前有300多萬名歐洲人住在英國，100多萬名英國人住在歐盟其餘地方，雙方可能比較希望早日解決這些人的身分問題。

● 貿易

由於擔憂脫離歐洲單一市場可能衝擊就業與經濟成長，梅伊正在推動讓英國企業能以「可能最優惠的待遇進入市場」。

一位部長指出，英國可為此付出代價。

不過，英國不太可能可持續維持關稅同盟的完整會員，因為這將阻礙英國與非歐盟國家敲定自己的貿易協議，而這是梅伊推動「全球化的英國」（global Britain）的策略關鍵。

梅伊提議，英國可以加入部分協議。

梅伊也表示，她希望與歐盟的新關係能「分階段落實」，以讓企業有時間進行計劃。

她也說，她希望建立對英國與歐盟都好的新關係，但如果要接受爛協議，她寧願放棄。

如果沒有談妥新的貿易協議，英國將必須遵循世界貿易組織（WTO）規定，表示將面臨較高的出口關稅等障礙。

● 移民

每年有數10萬名歐洲人移往英國，多數是來自東歐與南歐成員國，梅伊承諾將大幅度降低移民人數。

英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）曾表示，移民人數不會突然減少，因為要填補餐旅業、社會照護與農業的低技術職缺，還需要好幾年時間。這些工作目前由移民擔任。

● 安全

梅伊承諾英國依舊將是歐盟「可靠的盟友」，希望能在執法與情資合作上「達成務實安排」。

她也強調英國承諾透過北大西洋公約組織（NATO）捍衛歐洲安全。

● 國會

英國最高法院1月裁定，梅伊政府必須獲得英國國會批准才能啟動第50條，促使政府推動緊急立法。

雖然上議院出現一些反對聲浪，但下議院議員表達支持，讓這項法案在沒有修改的情況下通過。

梅伊向國會承諾將對最終脫歐協議進行表決，但警告否決協議代表英國將在沒有任何協議下脫歐。

然而，前方還有其他仗要打，格外值得注意的是「大廢除法案」（Great Repeal Bill），將在今年稍晚推出，將把實施40多年的歐盟法律納入英國法律。

英國國會議員屆時將決定哪些法律該推翻、接受或修改。（譯者：中央社張曉雯）1060314

(中央社)