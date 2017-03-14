台灣選舉恐遭駭？ 前美軍指揮官這樣說

曾任美國海軍太平洋艦隊指揮官的FireEye客戶培訓副總裁華爾希（PatrickWalsh）今天表示，台灣的民主體制與媒體自由，可能讓台灣容易遭受俄羅斯駭客團體以網路攻擊干預選舉。

網路安全情報公司FireEye今天舉行媒體聚會，分享台灣面臨的資安威脅與對應策略，以及如何運用科技、情報與專業技術阻止威脅。

華爾希表示，在自由選舉過程中駭入系統及洩漏資訊的意圖，是全球民主國家都應該認真思考的課題，因為這將讓民主國家陷入危險之境。

他強調，俄羅斯駭客團體APT28在去年美國總統大選期間發動的攻擊，讓全球情報單位知道駭客洩密攻擊如何竭盡所能達到其攻擊目的，因此新駭客團體使用這些戰略只是遲早的事；台灣的民主體制與媒體自由及可能會讓敵人更想嘗試這種戰略。

華爾希也提醒，逐漸增加的網路攻擊，其動機通常來自多個因素，像是國家主權或是其他地緣策略因素，加上地理的接近性以及越來越多對政經發展感興趣的威脅攻擊者，台灣便成為進階網路攻擊的榜上名單。

華爾希透露，雖然這是他第一次來到台灣，卻不是第一次為台灣的安全操心。台灣因為政治上具不確定性，有更多人想在網路上從事情報與間諜工作，背後動機可能不只是偷聽或竊取會議內容，也希望得到談判籌碼。

他認為，台灣會持續成為最被網路攻擊鎖定的對象，不只是因為地緣政治因素，還因為台灣的高科技產業；未來將有越來越多的物聯網應用，人與機器將互相依賴，而這份依賴也會帶來更多的脆弱。

華爾希指出，台灣的金融服務業也是駭客非常重視的目標，而且這方面的威脅精細度也不斷在增加；未來的關鍵在於各國如何面對網路安全，包括相關人員與科技都要準備好。

根據FireEye統計，2016年1月到6月，27%的FireEye台灣客戶曾遭到進階網路攻擊，比例遠高於韓國以外的其他亞洲國家。

FireEye發現，自2014年初以來，至少有5個APT（進階持續性滲透攻擊）駭客組織和13個進階威脅攻擊者鎖定台灣企業，而最容易遭到攻擊的產業為通訊業、電子業、資訊科技業與教育產業。

FireEye北亞總經理徐海國表示，FireEye發現台灣企業是亞洲國家中最容易遭受攻擊的對象，而這些企業的防護機制通常比他們想像中的還脆弱；FireEye將持續協助台灣企業運用科技、情報與專業技術來阻止攻擊者。1060314

(中央社)