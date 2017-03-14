張正琪密會說 郭大維出示登機證否認

台大教評會決議解聘教授郭明良與張正琪，張稱自己是代罪羔羊，更指台大高層去年底密會時要她閉嘴。台大副校長郭大維（圖）14日出示登機證澄清說，此為子虛烏有的不實指控。中央社記者黃麗芸攝 106年3月14日

台大教評會決議解聘教授郭明良與張正琪，張稱自己是代罪羔羊，更指台大高層去年底密會時要她閉嘴。台大副校長郭大維今天出示登機證澄清說，此為子虛烏有的不實指控。

台大教授郭明良違反學術倫理案，台大教評會2月開會決議，解聘郭明良和張正琪，而張正琪日前召開記者會喊冤，強調自己完全沒有造假，是代罪羔羊，更爆料台大在去年11月11日叫她去校長室，包括台大校長楊泮池、副校長郭大維、主秘林達德和郭明良等高層都要她閉嘴，由校方負責處理。

楊泮池今天上午原本預定出席科技部舉辦的「第十屆杜聰明獎頒獎典禮」，但因公無法出席，由郭大維代為出席。

郭大維會後接受媒體聯訪時表示，自己去年11月8日到11日代表台大到墨西哥參加APRU（環太平洋大學聯盟）學術副校長會議，人並不在台灣，張正琪所指控的會面是子虛烏有，現場也出示自己的登機證佐證。

他強調，學術倫理調查必須非常嚴謹，而非用這種方式對外做不實指控，這是很不對的。

同時，對於張正琪指楊泮池叫她趕緊辭職並會安排藥廠職務一事是否屬實？郭大維則說，這件事情他不知道，但認為張正琪將一些事情拼來兜去，不知道這些東西是從何而來。

媒體追問張正琪批台大調查不合教師評審公平、公正和公開嚴謹的審理程序？郭大維說，醫學院調查小組在過程中都有給予當事人回應機會，學校教評會也有面談張正琪和其他教授，且不論是調查小組成員或是學校教評會委員，校長都沒有權利指派，他必須清楚指出這點。

郭大維表示，張正琪雖然用這些不實指控想引導視聽，但台大還是要就事論事，強調所有學術倫理調查必須非常嚴謹，透過一些不當方式進行不實指控，是無助於釐清事實，也造成學校調查上的許多困擾。1060314

(中央社)