傳川習會 外交部：持續密切關注
盛傳「川習會」將在下個月舉行，外交部官員今天說，雖目前時間地點都未確定，但這是美國總統川普上任後第一次與中國大陸領導人的會面，外交部將持續關注。
美國媒體今天報導，美國總統川普計畫邀請中國國家主席習近平下個月到他在佛羅里達州的寓所作客，舉行兩天高峰會。美國官員表示，川習會有可能舉行，但目前尚未確定。
外交部北美司司長薛美瑜今天在外交部例行新聞說明會上表示，美中領導人過去皆定期會面，但由於這是川普上任後的第一次會面，外交部對「川習會」相關發展保持密切關注，並與美方就此保持聯繫。
薛美瑜說，雖然目前「川習會」時間地點等細節都還在規劃安排，外交部會照以往一貫做法，持續關注，台灣跟美方也有暢通管道，有關「川習會」的相關重要事項都會在台美溝通間有一些說明。
此外，有報導指出，依照川普不按牌理出牌與熱中交易的性格，可能會促使美中簽署「第四公報」。前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，他不認為美中有再簽公報的必要，即使考慮簽署都不符合美國的利益。
薛美瑜則對此表示，「第四公報」的議題從1990年代起，幾乎每一次美中元首會面都會出現類似傳聞，外交部會持續關注此一議題，但此議題現在還僅屬於傳聞階段。1060314
(中央社)
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