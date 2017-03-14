相隔四年再戰「歌手」舞台 彭佳慧：更加懦弱恐懼
湖南衛視《歌手2017》本季賽程進入倒數，四年前彭佳慧以補位歌手身分登場，演唱經典情歌《走在紅毯那一天》，讓她一戰成名再度翻紅，相隔四年即將再度踏上《歌手》舞台，她坦承並非易事，也再次感受到懦弱和恐懼。
彭佳慧表示四年前雖一戰成名，如今有機會再度登上舞台並未此鬆懈，反而以更加謹慎心情參賽，除了能與許多歌藝精湛的歌手同台，還有幸見到偶像林憶蓮，回想20年來一直以她為努力目標，都讓彭佳慧留下激動的眼淚，她也藉此感謝所有人在她最低潮時刻，能夠不厭其煩在旁「說謊」鼓勵，也意識到這次參賽並非為了自己，而是為了所有愛護她的人而戰，她更允諾此次「不再客氣的唱、抬頭挺胸的唱」，絕不讓自己留下一絲遺憾。
(中時電子報)
關鍵字：彭佳慧
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