健保核刪 衛福部長陳時中：自己被刪也很不爽

健保實施具名核刪，衛福部長陳時中上任前因一句如果大家有疑慮，就來研議改善方案，引發外界不再續做的質疑與風波，廣播主持人今問陳時中是否屈服？陳時中表示，沒有屈服的問題，他還是要說，任何審查制度都要與時俱進，讓科學數字說話，現在總額已專業自主，將由他們醫療團體自己去檢視決定。

陳時中表示，健保一直都由第三者去審查，但即便是多完整的病歷資料，都很難去知道全貌，其間的爭議性很高，對保險人及醫院都是痛，也是必要之惡。

陳時中說，以前當牙醫，對於遭到審查核刪時，坦白說「自己也非常不爽」，但如果知道是誰，去講，自己是否在破壞這個制度。事實上，具名審查一直都在，只是向健保署具名而未對醫界，這個制度剛開始實施，也訂半年後要去檢討、客觀以對。

陳時中指出，他知道這件事在網路上責備很多，也可以深切體認大家的反應，一切都可公開透明討論，不是剛上任部長就要這麼做，但他還是要說，任何審查制度都要與時俱進，隨時以專業做改進，包括標準如何訂、同業間如何建立共識及如何做很好的回溯。

(中時)