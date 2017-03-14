馬英九遭起訴 藍指追殺綠說不超乎期待

前總統馬英九今天被依違反通保法起訴，民進黨立院黨團書記長李俊俋說，不超乎期待，依司法程序來進行；國民黨立院黨團書記長王育敏說，這是全面性政治追殺。

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

李俊俋受訪時表示，這個結果不超乎大家的期待。他說，前檢察總長黃世銘涉及的洩密案中，判決書已經寫得非常清楚，現在馬英九被起訴也顯示，司法總算正常了，就依照司法程序來進行。

王育敏表示，蔡英文政府對於前總統馬英九的政治追殺，從馬英九卸任那一刻就開始展開，所以多起的官司案，都可以看到是全面性的政治追殺，還是要奉勸政府，不要把這些司法工具，作為整肅異己的工具，司法的獨立性應被確保，不要把政治黑手伸到司法機關來。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這是可預期的，整個案子事證非常明確，本來還認為北檢動作太慢，不過這是一個起點，針對馬政府過去違法亂權情況，要有適當地處理，希望北檢能讓政治干預司法的事情，有很明確地宣示，也對台灣下階段的民主有更深化的影響。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞僅表示，尊重司法的處理。1060314

(中央社)