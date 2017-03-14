王大陸疑戀情曝光 與白衣女過夜遭直擊
以國片「我的少女時代」走紅中國大陸的男星王大陸疑似戀情曝光。日前在上海工作的他被狗仔拍到與一名白衣神祕女子進飯店同房過夜，兩人摸頭、四目相交且近身聊天，舉止親密。
綜合「全明星探」微博等陸媒報導，王大陸日前在上海工作結束後，與友人在KTV唱歌3小時。深夜出包廂後，王大陸和助理與一名穿著純白皮草大衣的女子準備搭車到下榻飯店。
穿著帽T的王大陸等車時，這名長相清秀的女子一直站在身邊，還伸手碰他臉頰並幫他整理頭髮。王大陸隨後也發動「撩妹」攻勢，將身體靠近女子，背對所有人和她親暱聊天，舉止十分曖昧。
據報導，王大陸與這名女子回飯店同房共度良宵。隔天一早，王大陸的助理敲門把他叫出房間，一同離開飯店，這名女子直到當天中午12時才走出房間。
王大陸曾和「我」片導演陳玉珊、藝人劉奕兒傳出緋聞，這名白衣女子是否是他目前的交往對象，引發中國大陸網民熱議。
有網民認為「有女友也正常」，並指被狗仔拍到不足為奇，「只不過人家是公眾人物幹點啥都得小心」。還有王大陸的粉絲寫道，「心疼10000次，我的陸又成別人的了」。1060314
(中央社)
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