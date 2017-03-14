美：川普政府追求結果導向的美中關係

國務院代理亞太助卿董雲裳今天表示，美國總統川普當然了解亞洲對美國經濟繁榮的重要性，而川普政府會追求與中國發展建設性及「以結果為導向」的美中關係。

就在北韓持續試射飛彈、南韓政治動盪未停的大環境背景下，美國國務卿提勒森將造訪亞洲，訪問日本、南韓與中國大陸。

董雲裳（Susan Thornton）在前亞太助卿羅素離任後代理這一職務，身為川普政府下、國務院主管亞洲事務的重要高階官員，她下午在華府「外籍記者協會」闡述提勒森此行意義，做上述表示。

董雲裳主動提到，從川普政府上任以來，美國和亞洲國家的對話及一些互相訪問，可見川普團隊正快速朝向與亞洲國家及中國建立良好溝通管道。

她還說，美國也尋求與中國建立具建設性及「以結果為導向」（results-oriented）的美中關係，這樣的美中關係是要有益於美國人民、同時展現美國仍忠於盟國，也會在要求中國遵守國際規則與準則上持續施壓。

在穩定朝鮮半島局勢上，她則提到，提勒森在至今幾次與中方官員會談時都敦促中國，要利用所有可能工具，改變北韓製造區域不穩定的舉動。

有記者問到，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），這是否有損南韓是主權國家的地位？提勒森訪中時、又要如何回應中國的強烈反對？

對此，董雲裳多次重申，這樣的部署是「非常且相當合理的步驟」，她強調，部署薩德是美國與南韓的共同決定，「美國當然尊重南韓是個主權國家」。

她指出，遇到像是北韓這樣的鄰居與威脅，身在其中的民眾及國家當然非常警覺，而這樣的部署和「政治考量」無關，是非常合理的步驟與回應。

提勒森的首場亞洲行，同一時間，就在川普政府宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後、成員國之一的智利邀請了其他成員國再加上中國與南韓召開會議，也是TPP成員國間首度開會商討美國退出TPP後的全球貿易發展方向與規則體系。

對此，董雲裳重申，提勒森訪問亞洲，也反映川普政府知道亞洲是最具活力的區域，有許多成長潛力，對美國未來經濟繁榮極不可或缺，而川普政府將尋求美國繼續參與亞洲經濟的方法，這不只要能促進成長，更要能促進美國勞工、民眾及企業的利益。

有記者問，過去美國在亞洲的戰略是追求「再平衡」，在經貿上追求制定貿易規則的主導權，川普的戰略為何？她則說，川普政府是要追求「公平競爭」，因為現在競爭環境已「傾斜」，在相關貿易安排中違反了一些美國企業及美國的利益。

對於美、中兩國的雙邊投資協定（BIT），她則指出，雙方工作小組層級仍持續談判中，相信提勒森在訪問期間對是否及要如何繼續推動向前，會與中方討論；至於美、中雙邊高層交往及對話機制，有哪些要延續？有哪些要做何種改變？相信提勒森與中方會面時也會談及。1060314

(中央社)