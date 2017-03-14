被酸愛老婆演的 那對夫妻Kim霸氣公開愛妻宣言
網路紅人「那對夫妻」擁有高人氣，粉絲專頁吸引超過2百萬網友追蹤，不過人紅是非多，近日一家被爆「大頭症」，Kim更被懷疑愛老婆都是演出來的，他也秀出手寫情書反擊「是你不相信婚姻和遲疑自己的選擇」。
「那對夫妻」Nico(品筠)&Kim(京燁)常在臉書分享和女兒「妮妮」逗趣互動，受到網友喜愛，不過近日卻被爆4大罪狀，13日他們也開直播澄清，Nico還委屈淚崩，讓Kim心疼一把摟過愛妻，超MAN護航「老公處理」，不少網友留言支持，宋達民夫婦也替他們加油打氣。
14日適逢白色情人節，Kim也在臉書回應酸民，「有人說我愛老婆是假的...哈哈，是你不相信婚姻和遲疑自己都選擇罷了！」而他隨即說：「是你逼我閃瞎你的！開啟閃光彈...我...真的超～愛～我～老～婆！！」
他也公開準備給愛妻的告白卡片，「如果有任何事讓妳不開心！沒關係，因為我會逗妳笑。」深情宣言令網友超感動，不過也有人把重點放錯，笑他寫字有亮點，「很有藝術感」。
(中時電子報)
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