馬英九教唆洩密案偵結起訴書出爐

馬英九因教唆洩密被北檢起訴。(圖/本報系資料)

前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署認定馬在2013年8月31日及9月4日涉嫌2度教唆前檢察總長黃世銘將特偵組調查報告，洩露給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，今依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴。

馬英九案偵結起訴書全文如下：

被告馬英九上列被告因違反通訊保障及監察法等案件，業經偵查終結認應

提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所法條分敘如下：

一、馬英九為國立臺灣大學法律系士，紐約碩哈佛大學法博士，於民國 82 年 2 月 27 日至 85 年 6 月 10 日期間擔任法務部長，並曾國立政治大學律系副教授具法學專長，熟稔我國制運作。於 87 年 12 月 25 日至 95 年 12月 25 日間，任臺北市長自 94 年間起兼任中國民黨（下稱「國民黨」）副主席，同年 稱「國民黨」）副主席，同年 7 月與時任 立法院長兼國民黨副主席王金平競選，經激烈角逐勝於 94 年 8 月19 日至 96 年 2 月 13 日及 98 年 10 月 17 日至 103 年 12 月 3 日間，擔任國民黨主席。馬英九於 97 年 5 月 20 日至 105 年 5 月 19日期間，乃中華民國第 12 任及第 13 任總統，為依法令服務於國家機關而具有法定職務權限之公員。從政期間與立院院長王金平因理念差異，認施政策無法貫徹適 102 年 8月 31 日因時任檢察總長黃世銘告知王金平等涉及關說司法情事，馬英九明知行使總統職權應符合憲法力分立與制衡之基本原則，然為圖撤銷王金平黨籍使其喪失立法院長職位，依次從事下列犯行：

100 年11 月 4 日簽分 100 年度特他字第 61 號「 正己專案」（下稱號「正己專案」（下稱100 特他 61 案」），偵辦前臺灣高等法院（下稱「案」），偵辦前臺灣高等法院（下稱「案」），偵辦前臺灣高等法院法官陳榮和所涉新臺幣（下同90 萬元貪污案（下稱「陳榮和 90 萬元貪污案」），經蒐證後認為有實施通訊監察之必 萬元貪污案」），經蒐證後認為有實施通訊監察之必 萬元貪污案」），經蒐證後認為有實施通訊監察之必要，就可疑涉案人 員向臺灣北地方法院員向臺灣北地方法院聲請核發通訊監察書執行，於偵辦過程現立法委員柯建銘另涉關說吳健保假釋案件，疑有行賄相承辦人員之嫌（下稱「柯建銘關說行賄假釋案」）， 人員之嫌（下稱「柯建銘關說行賄假釋案」）， 人員之嫌（下稱「柯建銘關說行賄假釋案」）， 102 年 5 月15 日依法向北院聲請對柯建銘及其助理胡○（姓名詳卷）持用之電話實施通訊監察，過程中承辦時任特偵組檢官鄭深元發覺柯建銘電話中要求其助理胡○查明所涉臺高院 101 92 號案 件（下稱「全民電通更一審」）之臺灣高等法院 」）之臺灣高等法院 檢察署（下稱「高」）承辦官 檢察署（下稱「高」）承辦官身分（即林○濤），並曾 致電請王金平向時任法務部長身分（即林○濤），並曾致電請王金平向時任法務部長勇夫、高檢署察長陳守煌關說林○濤就該無罪判決不予上訴，及曾勇夫回報已應允處理（下稱「全民電通更一審關說案」），為查明曾勇夫、陳守煌有無接受王金平柯建銘之 案」），為查明曾勇夫、陳守煌有無接受王金平柯建銘之 案」），為查明曾勇夫、陳守煌有無接受王金平柯建銘之關說，進而違法指示林○濤就全民電通更一審案無罪判決不予上訴，特偵組因此向北院聲請對林○濤持用之電話實施通訊監察，黃世銘並命時任特偵組檢官兼長楊榮宗責成鄭深元，製作標題為「○」之初稿（簡要內容如附表所示，下稱「偵查計畫底稿」），預備供黃世銘日後向馬英九 示，下稱「偵查計畫底稿」），預備供黃世銘日後向馬英九 示，下稱「偵查計畫底稿」），預備供黃世銘日後向馬英九報告案情之用。嗣特偵組於 102 年 8 月 31 日通知林○濤於 9月 1 日上午前往特偵組以證人身分接受訊問，林○濤卻於當日（ 31 日）下午即前往特偵組要求立訊問，鄭深元遂於同日晚間 6 時 40 分許起訊問林○濤，當庭證稱陳守煌曾找其討論全民電通更一審案是否上訴等內容，鄭深元旋向楊榮宗、黃世銘報告上情，為確認林○濤證述之真實性特偵組決定立刻傳喚聽聞林○濤轉述前情之高檢署察官陳芬到場，黃世銘同時並指示楊榮宗修改鄭深元已撰擬之「偵查計畫底稿」之內容，製作「最高法院檢察署特別偵查組專案報告 102. 9.1 」文件（如附表所示，下稱「專案報告一）」文件（如附表所示，下稱「專案報告一），於同日晚間 9 時 27 分許，由楊榮宗搭載黃世銘進入馬英九位於臺北市中正區重慶南路 2 段之寓所（代號中興，下稱「寓所」），同時陳○芬於晚間 稱「寓所」），同時陳○芬於晚間 稱「寓所」），同時陳○芬於晚間 9 時 30 分至 45 分許，在特偵組以證人身分接受鄭深元訊問。黃世銘與馬英九單獨會 面時，當場交付馬英九「專案報告一」、含有柯建銘行動電話 時，當場交付馬英九「專案報告一」、含有柯建銘行動電話號碼、通聯紀錄基地台位置與他人話內容等柯建銘個人資料之「柯建銘全民電通更一審無罪判決收行程表」及「北院 102 聲監續字第 568 號譯文」監察通訊所得應秘密資料，並口頭洩漏全民電通更一審案（含其中證人王○涉偽證案、柯建銘教唆人王○）全民電通更一審 偽證案、柯建銘教唆人王○）全民電通更一審關說案之情，與上開文件所未記載陳榮和 90 萬元貪污案、柯建銘關說行賄假釋案林○濤之部分偵訊內容特組預計傳喚王金平等人之日期及於 9 月 6 日將召開記者會等偵查內容及後續辦案計畫（黃世銘此部分所涉違反通訊保障監察法等案件，業經臺高院以 103 年度矚上易字第 1 號判決有罪確定）。

監察通訊所得應秘密資料及柯建銘個人後，即詳細閱讀「專案報告一」內容，並親自以紅筆畫底線、加繪框之方式，在「參、經研析本案更一審判決顯有違誤」肆 之方式，在「參、經研析本案更一審判決顯有違誤」肆 之方式，在「參、經研析本案更一審判決顯有違誤」肆、相關法律責任研判」（含【本案王院長曾部陳檢察 、相關法律責任研判」（含【本案王院長曾部陳檢察長間有無利益收受不明，曾部、陳檢察是否確關說林檢察官為不上訴之決定，法院判階段是否容有關說疑義均待查明，有續行偵辦之必要】、【（立法院王長）雖違反 待查明，有續行偵辦之必要】、【（立法院王長）雖違反 待查明，有續行偵辦之必要】、【（立法院王長）雖違反 待查明，有續行偵辦之必要】、【（立法院王長）雖違反立法委員行為第 17 條，有關立法委員不得受託對進行中之司法案件進行遊說之規定，惟無罰則依目前事證尚難認其涉有何刑事、行政責任】【（柯建銘委員）可能嫌教 其涉有何刑事、行政責任】【（柯建銘委員）可能嫌教 其涉有何刑事、行政責任】【（柯建銘委員）可能嫌教 其涉有何刑事、行政責任】【（柯建銘委員）可能嫌教

唆證人王○於第一審理中翻供之教偽罪嫌】等字句）、「 伍、後續偵查作為」（含【陸傳喚王院長柯委員 伍、後續偵查作為」（含【陸傳喚王院長柯委員】、【爰定於 】、【爰定於 】、【爰定於 102 年 9 月 6 日前完成相關偵查作為，並分別函送監察院審議及發交地方法檢署偵查】等字句）、「 函送監察院審議及發交地方法檢署偵查】等字句）、「 函送監察院審議及發交地方法檢署偵查】等字句）。

陸、後語」等部分加強註記。馬英九閱悉內容，因與王金平理念之差異，圖藉此撤銷王金黨籍使其喪失立法院長職位，明知特偵組 100 特他 61 案之陳榮和 90 萬元貪污案、全民電通更一審關說案及訊問林○濤之偵內容乃查中應秘密之消息，特偵組尚計畫於 102 年 9 月 2 日陸續傳喚王金平、柯建銘曾勇夫陳守煌等人，通訊監察譯文屬依保障及監察法實施聽之通訊所得應秘密資料，均不無洩漏，且柯建銘聯絡方式、社會活動等個人資料之利用應於執行總統法定職務必要範圍內為之，並與蒐集特目的相符，且斯時並無為避免國家或人民遭遇緊急危難應付財政經濟上重大變故，亦無維護國家安全或增進公共利益所必要之情形，竟基於政局部署先告知黃世銘其並無任何指示，俟黃世銘離開寓所後隨即總統行秘書分別於 102 年 8 月 31 日晚間 10 時 9 分、 10 分許，以 0935****** 號行動電話（號碼詳卷）撥打至時任政院長江宜樺持用之0910****** 號行動電話（碼詳卷）、總統府副秘書長羅智 號行動電話（碼詳卷）、總統府副秘書長羅智強持用之 0939****** 號行動電話（碼詳卷），令江宜樺及 號行動電話（碼詳卷），令江宜樺及羅智強立即趕至寓所。馬英九基於洩漏中華民國防以外應秘密消息、無故洩漏因職務持有知悉之監察通訊所得密資料、意圖損害柯建銘人格權利益而假借總統職務上力非於執行總統法定職務必要範圍內且與蒐集之特目的不符利用個人資料之犯意，於 102 年 8 月 31 日晚間 10 時 36 分、 39分許江宜樺、羅智強別抵達後，迄翌日（ 102 年 9 月 1 日）凌晨 0 時 4 分許江宜樺、羅智強離開寓所時止，三人交換意見時，馬英九一邊翻閱黃世銘甫交付之「專案報告」、 意見時，馬英九一邊翻閱黃世銘甫交付之「專案報告」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、北院 「柯建銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、北院 「柯建銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、北院102 聲監續字第 568 號譯文」等 3 份文件，一邊按該所載及黃世銘報告內容，以口頭轉述之方式 ，無故將偵查中之陳榮和 90 萬元貪污案、全民電通更一審關說林○濤之部分偵訊內容、柯建銘與王金平等人通監察譯文之查中應秘密消息、監察通訊所得資料及柯建銘個人，洩漏予在場之江宜樺、羅智強使柯建銘個人資料為檢察機關刑事偵查特定目的外之利用。103 年3 號審理）俟江宜樺、羅智強離開寓所後，旋指示隨行秘書於 102 年 9 月 1 日凌晨 0 時 12 分聯繫黃世銘，命黃世銘於同日中午再度前往寓所，續行說明案情並共進餐。黃世銘允諾後，於同日 8 時 26 分、 9 時 18 分、 10 時 44 分及 11 時 17 分許，先後以電話指示楊榮宗入特偵組辦公室修改「專案報告一」之贅字、增列王金平柯建銘所涉責任宜由國會自律之記載，重行製作「最高法院檢察署特別偵查組專案報告 102.9.1 」（如附表所示，下稱「專案報告二）， 」（如附表所示，下稱「專案報告二）， 」（如附表所示，下稱「專案報告二）， 」（如附表所示，下稱「專案報告二），另新增「各方通話時間內容」文件以補充說明相關監察訊過程，再由楊榮宗於同日中午 12 時 28 分許，駕車搭 載黃世銘進入寓所，馬英九因此取得黃世銘洩漏、交付甫製作完成之「專案報告二」、 含有柯建銘行動電話號碼通聯紀錄之「專案報告二」、含有柯建銘行動電話號碼通聯紀錄通聯基地台位置與他人話內容等柯建銘個資料之「銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、「北院 銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、「北院 銘全民電通更一審無罪判決收行程表」、「北院 102 聲監續字第 568 號譯文」監察通訊所得應秘密資料及「各方話時間內容」共 4 份文件（黃世銘此部分所涉違反通訊保障及監察法等案件，業經臺高院以 103 年度矚上易字第 1 號判決有罪確定）。同日黃世銘返回特偵組經與楊榮宗、鄭深元討 有罪確定）。同日黃世銘返回特偵組經與楊榮宗、鄭深元討論後，特偵組確定不再依原計畫傳喚王金平、柯建銘曾勇夫、陳守煌等人進行後續偵查作為。督之權，檢察總長並無向行政院報告偵查中刑事個案義務，詎接續基於教唆洩漏中華民國防以外應秘密消息、無故洩漏因職務持有知悉之監察通訊所得應秘密資料、意圖損害柯建銘人格權利益而假借總統職務上力非於執行法定職務必要範圍內且與蒐集之特定 目的不符利用個人資料之犯意，於 102 年 9 月 4 日中午 12 時 24 分 42 秒許，以總統府 02****6000 號電話（碼詳卷）撥打至黃世銘持用之0928******號行動電話（碼詳卷 ) ，唆使黃世銘無故向江宜樺報告馬英九已自黃世銘處知悉之全部事項，使原無向江宜樺洩漏上開偵查秘密、監察通訊所得應資料及柯建銘個人資料之意，卻因受馬英九教唆而另行起先自與政院院長辦公室秘書聯繫接洽會面時間，再於同日下午 5 時許，依約前 往江宜樺院長辦公室，當場交付標題為「最高法院檢察署特別偵查組專案報告 102.9.4 」專案報告（內容與黃世銘於 9 月 1 日違法交付馬英九之「專案報告二」內容相同，僅首頁日期更改為 102.9.4 ，下稱「專案報告三」） ，下稱「專案報告三」）、含有柯建銘行動電話號碼通聯紀錄基地台位置與他人通話內容等柯建銘個資料之「全民電更一審無罪判決收行程表」、「北院 無罪判決收行程表」、「北院 無罪判決收行程表」、「北院 102 聲監續字第 568 號譯文」監察通訊所得應秘密資料共 3 份文件，於報告時洩漏偵查中之全民電通更一審關說案、柯建銘與王金平等人訊監察譯文內容，及上開件所未記載之偵查中陳榮和 90 萬元貪污案、柯建銘關說行賄假釋林○濤之部分偵訊內容等查中應秘密消息、監察通訊所得資料，使柯建銘個人料為檢察機關刑事偵查特定目的外之利用（黃世銘此部分所涉違反通訊保障及監察法等案件，業經臺高院以 103 年度矚上易字第 1 號判決有罪確定）。 號判決有罪確定）。

二、嗣於 102 年 9 月 5 日特偵組 100 特他 61 案簽結後，翌（ 6 ）日上午黃世銘指示楊榮宗在特偵組召開記者會，至此外界已然得知王金平等人涉嫌關說司法之事，馬英九隨即依次進行政局安排，先命曾○權聯絡王金平儘速回國江宜樺則於同日兩度約談曾勇夫，要求負起行政責任請辭。迨 102年 9 月 8 日下午，馬英九由江宜樺陪同在總統府召開記者會，以「如果這不是關說那什麼才」之措辭譴責國民黨籍的立法院長王金平為主進步立法院黨團總召集人柯建銘進行關說司之事後，馬英九即刻於下午 3 時 31 分許，召集不具國民黨職之羅智強及民黨之曾○權、蕭岑殷黃元等人開會討論召國民黨中央委員會考核紀律處置王 民黨中央委員會考核紀律處置王金平涉及關說司法一事。馬英九再於同年月 11 日第 18 屆考紀會第 16 次會議（下稱「考紀」）召開前約 次會議（下稱「考紀」）召開前約 1 小時即上午8 時 30 分許，在國民黨中央部召開記者會以主席身直指「王院長已經不適任立法」、國民黨如果能 直指「王院長已經不適任立法」、國民黨如果能 直指「王院長已經不適任立法」、國民黨如果能夠做出撤銷黨籍以上的處分，解除王院長不區立委資格，讓王院長離開立法我們等於選擇默許司尊嚴被繼續的踐踏」等詞，訴諸考紀會嗣同日於 9 時 30 分召開之考紀會議旋決撤銷王金平黨籍，使同時失去擔任立法委員資格及立法院長職務，國民黨並即於同日下午向中央選舉委員會（下稱「中」）送達王金平之喪失黨籍證明 選舉委員會（下稱「中」）送達王金平之喪失黨籍證明書。惟經王金平於同日以國民黨為被告，向北院提起確認員資格存在之民事訴訟，並聲請定暫時狀態假處分經北院於 103 年 3 月 19 日以 102 年度訴字第 3782 號判決認國民黨由考紀會作成之撤銷黨籍處分，違反民法第 50 條第 2 項第 4款、人民團體法第 14 條、第 27 條第 2 款等強制規定，依民法第 71 條規定而無效，故判決確認王金平國民黨籍存在民黨提起上訴，分別經臺高院於 103 年 9 月 26 日以 103 年度上字第 491 號判決、最高法院於 104 年 4 月 23 日以 104 年度台上字第 704 號判決上訴駁回而確定。

(中時電子報)