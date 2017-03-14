航空聯名卡買機票較貴 消費者恐當冤大頭
消費者使用航空聯名卡買機票，恐當冤大頭！消基會接獲民眾投訴，使用航空聯名卡購買機票價格竟較高，直呼上當。消基會表示，業者刻意放大、揭露部分優惠資訊，導致消費者產生錯誤認知，恐涉及廣告不實，呼籲主管機關應即刻立案調查。
吳小姐日前上網購買台北到澳門的機票，進入一般網路購票區查詢票價為6331元，但使用國泰世華聯名卡進入信用卡優惠專區，同時段價格卻為6887元，消基會發現，除國泰世華外，匯豐銀行航空聯名卡價格也無較優，僅中國信託航空聯名卡價格較為便宜。
消基會指出，許多航空聯名卡宣稱，憑卡購票可享折扣，但像是長榮信用卡優惠專區僅提供部分艙等、價位的機票給持卡人購買，一些促銷機票不會在此區出現，倘若持卡人以為憑卡購票可享最優惠價格，恐當冤大頭。
消基會董事長游開雄表示，進一步檢視業者的網路廣告、信用卡申請書發現，業者以大字主標題宣傳「官網購票不限航線享折扣」，放大，揭露部分優惠資訊，導致消費者產生錯誤認知，以為憑卡就有所有票價95折，未察覺業者在不起眼的地方放入限制特定艙、票價類型等字樣，恐違反《公平交易法》第21條，涉嫌廣告不實。
(中時)
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