金來沅韓石圭監獄無間道 新片銷往62國

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由南韓演員韓石圭和金來沅領銜主演的新片「叛獄無間」還未在南韓上映，版權已銷往全球62個國家。

南韓「亞洲經濟」報導，韓國電影發行商秀博思（Showbox）公司透露，2月9至17日在德國柏林舉辦的「歐洲電影市場」（EFM），「叛獄無間」版權銷往英國、澳洲、紐西蘭、中國、日本、菲律賓等全球62個國家。

秀博思消息人士表示，「叛獄無間」以動作片的形式演繹囚犯身在監獄卻犯下完美犯罪的獨特題材獲得高度評價。深受歐洲、亞洲、南美等地客商的關注。

據報導，「叛獄無間」將受邀參加第35屆比利時布魯塞爾電影節（4月4至16日）。

「叛獄無間」將於23日在南韓上映，隨後於31日登陸北美。1060314

(中央社)