長春自辦重劃 異議地主盼停辦變更登記
台中市長春自辦市地重劃區部分地主今天到市議會陳情要求停止辦理權利變更登記，台中市地政局對此表示，會要求重劃會釋出善意，積極與有異議的地主協調。
台中市單元12長春自辦市地重劃區部分地主上午在律師柯劭臻陪同下到台中市議會陳情，陳情代表指出，長春自辦市地重劃區重劃會於今年3月8日發函通知地主於3月18日前往換領權狀。
陳情代表認為，由於12單元重劃還有逾百名地主對配地結果異議並訴訟中，且經台中地方法院判決重劃會不成立，希望台中市政府應立即停止長春自辦市地重劃區重劃會辦理權利變更登記、換領權狀暨抵費地出售。
台中市政府地政局表示，公告期間地主提出異議的土地，以及重劃區抵費地，市府均未同意辦理登記，同時也將要求重劃會更積極處理異議案件。至於重劃會合法性，由於已進入訴訟，市府強調應尊重司法判決。
地政局指出，長春自辦重劃區於96年開始辦理已近10年，為使重劃資訊公開透明及保障私有地主權益，市府除陸續將重劃資訊於市府地政局網站上公開，也落實重劃程序審查機制。
對於有異議的地主，地政局強調，會要求重劃會釋出善意積極與地主協調；另為兼顧無異議地主的權益，市府也會於審查後辦理土地登記，讓土地所有權人早日取得土地進行開發利用。1060314
(中央社)
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