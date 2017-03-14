泰國水果多 選對季節才便宜好吃

泰國盛產各種水果，尤其是熱帶水果，例如香蕉、木瓜和鳳梨等，全年盛產價格平易近人，像圖中的香蕉一大串才45泰銖，木瓜40泰銖，折合新台幣約40元左右。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年3月14日

特派員看世界專欄泰國除了是觀光大國，也是農業大國，如稻米、橡膠、木薯和蔗糖產量都名列世界前茅，另外水果種類多，有些全年盛產，有些則看季節，想要品嚐便宜又美味的水果，要選對季節。

身處熱帶的泰國，水果多元又豐富，在台灣常見水果，幾乎都有，而且全年盛產，例如香蕉、西瓜、木瓜、芭樂、鳳梨和椰子等，其他則依季節產出，想要品嚐便宜又美味的泰國水果一定要選對季節。

像有果王之稱的榴槤，盛產季是在4月的潑水節後，一直到8月，產地從東部的尖竹汶省開始盛產往西南部的春蓬省，其中以尖竹汶省的產量最大，品質最優，每年5月起就有果園自助餐活動，大約是500泰銖的入園費，隨意品嚐當季盛產的水果，山竹、紅毛丹和適量榴槤（近年單價較高），搭配其他的木瓜、鳳梨和椰子等水果。

榴槤主要種類大約有4種，多數華人喜愛門通（金枕頭），果粒飽滿肉多核小，挑選時以竹棒拍打外殼，空心的聲音代表果肉與外殼已經分離可以食用，體型以渾圓者佳。至於山竹的要挑選雞蛋大小，外皮又黑又紫按壓感軟者最佳，不要選又大又硬的。榴槤每年4-8月是產季，其他時間價格高得驚人，山竹產季是每年5-6月。

在泰國容易讓人弄混的水果就是龍貢（Long kong)，很多人以為是龍眼，這種別名椰色果、藍薩果，是一種熱帶水果，在東南亞國家都有生產，龍貢皮薄質軟，甜中帶點微酸，挑選這種水果有個小秘訣，就是要找上頭有螞蟻留連的果束，因為特別甜，螞蟻才搶不得離開，每年8-10月是盛產季。

至於芒果，主要是甜和酸兩大類，大約有172種，主要品種約8-10種，最常見的就是水仙 （Nam Dok Mai）（黃皮），就是當鮮果食用或搭配糯米飯食用的芒果，每年1月至4月是產季，另一種也是甜芒果（Keow-Savoey），成熟後果皮仍維持綠色，果肉有種特別香氣，價格較高，其他芒果則多是用來生食或做菜用，有的脆甘，有些是微甜和酸等品種，芒果是泰國非常重要水果。

其他一些比較常見的有羅望子、蛇皮果、波蘿蜜、人心果等，在百貨超市中都可以見到這些常見水果，有時會有試吃活動，傳統市場則是以當季水果為主，可以和小販要求試吃，適合再購買，泰國是水果王國，有些水果非常特殊，但像蓮霧和荔枝不如台灣的美味，可以抱著嚐鮮的心態都試試。1060314

(中央社)