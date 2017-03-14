金剛台灣4天票房破億 海外市場第六

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電影「金剛：骷髏島」在台北首週票房破新台幣3366萬元，全台4天以1億1167萬元的成績稱王，台灣在第一波上映的所有國家名單中，票房排名海外市場(美國以外)第六。

「金剛：骷髏島」口碑熱烈，全美觀眾男女比例大約為56:44，上片第一週70%的觀眾年齡層都在35歲以下，年齡在25歲以下的男女觀眾，都給予該片正面的評價。

「金剛：骷髏島」上週末在美國以6100萬美元的票房成績稱霸全美，台北票房首週破新台幣3366萬元、全台4天破億，以1億1167萬元的成績稱王。

電影成功地透過片中的「君主」組織啟動了「怪獸宇宙」，讓人期待2019年即將上映的「哥吉拉」續集，以及2020年哥吉拉與金剛的世紀對決。

「金剛：骷髏島」也賺進了8160萬美元，讓全球票房總計高達1億4260萬美元，台灣在第一波上映的所有國家名單中，票房排名海外市場(美國以外)第六，整體排名依序是英國、南韓、俄羅斯，墨西哥、法國、台灣、澳洲與德國，次於第5名的法國，更勝澳洲與德國。

以台灣的人口數與戲院比例，能創出這樣的成績，足以讓美國華納兄弟總公司咋舌，而日本與中國大陸將於下週24日上映，票房後續發展可期。1060314

(中央社)