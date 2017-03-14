馬英九被起訴 陳守煌：不予評論

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北檢今天依教唆洩密等罪起訴前總統馬英九，對此，前高檢署檢察長陳守煌不予評論。

前檢察總長黃世銘民國102年向馬英九密報，特偵組偵辦法官弊案時，意外監聽到前立法院長王金平、民進黨立委柯建銘涉嫌關說前法務部長曾勇夫、前高檢署檢察長陳守煌等人，後續爆發九月政爭。

黃世銘103年被依「通訊保障及監察法」及「刑法」洩密罪判刑1年3個月，得易科罰金新台幣45萬元定讞。

馬英九今天被依「通保法」、「個資法」、「刑法」洩密等罪起訴，記者致電陳守煌，陳低調表示不予評論，「對這件事不了解，希望馬英九無事。」

陳守煌因九月政爭被牽連，離開高檢署檢察長一職，改任最高檢察署檢察官，去年退休後，和前特偵組主任陳雲南等6人合開法律事務所，橫跨刑事、民事、行政訴訟領域。1060314

(中央社)