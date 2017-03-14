馬英九被起訴 陳守煌：不予評論
北檢今天依教唆洩密等罪起訴前總統馬英九，對此，前高檢署檢察長陳守煌不予評論。
前檢察總長黃世銘民國102年向馬英九密報，特偵組偵辦法官弊案時，意外監聽到前立法院長王金平、民進黨立委柯建銘涉嫌關說前法務部長曾勇夫、前高檢署檢察長陳守煌等人，後續爆發九月政爭。
黃世銘103年被依「通訊保障及監察法」及「刑法」洩密罪判刑1年3個月，得易科罰金新台幣45萬元定讞。
馬英九今天被依「通保法」、「個資法」、「刑法」洩密等罪起訴，記者致電陳守煌，陳低調表示不予評論，「對這件事不了解，希望馬英九無事。」
陳守煌因九月政爭被牽連，離開高檢署檢察長一職，改任最高檢察署檢察官，去年退休後，和前特偵組主任陳雲南等6人合開法律事務所，橫跨刑事、民事、行政訴訟領域。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。