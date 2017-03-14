王育敏：反滲透法箝制新聞 黨團絕對反對

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，把名稱改為反滲透法，且變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由，他們絕對反對。

民進黨立委陳明文等人13日表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案加入國會監督與人權保障機制；法務部次長陳明堂說，名稱可再討論。

國民黨團今天召開記者會，王育敏在會中對此表示，政府執意要推動保防法，現在要借殼上市，換湯不換藥，把名稱改為反滲透法，繼續推動，而將來新的版本更變本加厲，不僅是侵害人權，而且想要箝制新聞自由。

王育敏說，台灣現在已經變成民主法治的國家，他們不容許政府專斷獨行，要立一個讓民主法治大倒退的法案，他們反對無論名稱是保防法，或是反滲透法，這種侵害人權、箝制新聞自由的法案，絕對不能在台灣立法通過。

與會的國民黨立委賴士葆則表示，國民黨團會盡一切力量，堅決反對不管是法務部所提出的保防法，或是民進黨團所提出的反滲透法，因為這兩個完全是一樣的精神、一樣的法，他們一定盡一切力量，堅決反對。

賴士葆指出，他們合理懷疑，從大學的一中承諾書到學生共諜案，這兩個新聞都是為了保防法的修訂推動來鋪陳，這是道道地地製造出來的；民進黨全面執政後，鋪天蓋地全面地實施另類的民進黨式的戒嚴恐怖，連原來所標榜的言論自由都不允許，因為未來只要發佈一個新聞對民進黨不利，就可以認定這是假新聞。

民進黨團書記長李俊俋說，國民黨團的想像力太過豐富，法務部昨天已經表示，國民保防工作法草案還是會持續推動，與反滲透法，有重疊性、但沒有必然的關係。

他說，西方民主國家反情報法很普遍可見，如何建立國家保密防諜的意識，是民主國家都有的，只有在台灣這樣不正常的國家，把中國當自己的同一國，才會有這麼多的問題產生。

李俊俋指出，國民黨團把完全還沒有成形的法案拿來攻擊，無聊的很；民進黨過去從威權時代走來，怎麼會不注意人權，一定特別注意人權的要求，等行政院的版本通過以後再來批評不遲。1060314

(中央社)