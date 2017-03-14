馬英九遭起訴 林全：政院絕無介入

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行政院長林全今天答詢時談及前總統馬英九遭起訴表示，他與行政院從沒介入，尊重司法偵辦。

馬英九被控教唆洩密案，台灣台北地方法院檢察署偵結，依「通訊保障及監察法」、「個人資料保護法」與「中華民國刑法」洩密等罪起訴。

中國國民黨籍立法委員黃昭順上午在立法院質詢時向林全表達最嚴正抗議表示，政治不應介入司法，清楚知道很多民進黨人就是要起訴馬英九。

林全答詢說，他與行政院從沒介入馬英九司法案件，尊重司法偵辦。1060314

(中央社)