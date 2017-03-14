台灣產品不合格率高 陸質檢總局點出3原因

對於輸入大陸的台灣產品被查出問題的批次過高，中國國家質檢總局局長支樹平今日表示有三項原因：首先是台灣輸入到大陸食品的總額雖不多，批次多，因此比例偏高。其次為大陸標準不同，尤其台灣違規的產品中，有三成食品添加劑不合格，這方面台灣和中國標準不一樣，尤其是去年520以後，兩岸有些資訊不特別暢通。三是台灣食品監管有漏洞，陸方回應給台方需要改進的部分，兩岸因為目前資訊不暢未能即時反匱。

支樹平並強調，大陸並沒有對台灣的產品執行更嚴格的標準。他並稱，在沿海已給台灣產品很多優惠，但在安全一視同仁，兄弟是兄弟，原則是原則，安全該守住要守住。

(工商)