台灣產品不合格率高 陸質檢總局點出3原因
對於輸入大陸的台灣產品被查出問題的批次過高，中國國家質檢總局局長支樹平今日表示有三項原因：首先是台灣輸入到大陸食品的總額雖不多，批次多，因此比例偏高。其次為大陸標準不同，尤其台灣違規的產品中，有三成食品添加劑不合格，這方面台灣和中國標準不一樣，尤其是去年520以後，兩岸有些資訊不特別暢通。三是台灣食品監管有漏洞，陸方回應給台方需要改進的部分，兩岸因為目前資訊不暢未能即時反匱。
支樹平並強調，大陸並沒有對台灣的產品執行更嚴格的標準。他並稱，在沿海已給台灣產品很多優惠，但在安全一視同仁，兄弟是兄弟，原則是原則，安全該守住要守住。
(工商)
關鍵字：台灣產品
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。