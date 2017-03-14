青年盃田徑賽》中華田協呼籲政府建蓋室內場地

全國青年盃田徑錦標賽14日在新北市板橋體育場舉行，受到寒流影響下起了大雨，中華田協副秘書長邱為榮呼籲政府盡快建蓋室內田徑場。(邱為榮提供)

2017年全國青年盃田徑錦標賽14日在新北市板橋體育場舉行，但由於受到寒流的影響，一大早就下起了濕冷的雨勢，許多選手都被迫在雨中比賽，成績難免會有所下滑。對此，中華民國田徑協會副秘書長、競賽組長邱為榮大聲疾呼，希望政府能夠重視，盡快建蓋一座室內田徑場。

全國青年盃田徑錦標賽在風雨中進行，選手的成績受到影響。(邱為榮提供)

邱為榮表示，在國際或者亞洲國家目前田徑比賽多是田徑室內賽會，但台灣每年二、三月辦理全國賽或青年盃參加人數都非常眾多，可惜沒有一座室內館，每年都是在寒風細雨低溫下讓孩子比賽，這種氣候如何比賽出好成績。

邱為榮強調，以今年青年盃為例，參賽選手4900多人，如包含教練接近7000人，田徑可以說是基礎競技運動之母很重要的一群人口，非常難得那麼多教練選手參與，但是看看我們的比賽環境跟國外比較真是令人難以致信，就連經濟基礎比我們差的越南多年前都可以辦理亞洲室內運動會 ，我們會比他們差嗎？

體育署新任署長剛上任，希望行政單位能看到基層的需要，田徑協會也一直呼籲政府盡快建設室內田徑館，不僅是比賽，也可在鍛練期作為訓練場館，讓我們的選手在辛苦訓練後，能有好的環境比賽 創造好成績。

(中時電子報)