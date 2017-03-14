衛生紙丟馬桶6月上路 公廁未配合將罰鍰

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環保署宣布6月衛生紙正式丟馬桶政策，今啟動記者會現場示範衛生紙丟入旋轉水杯後可輕易溶解。(王玉樹拍攝)

推動衛生紙丟廁所正式啟動！環保署正式行文給地方政府，6月起全台7萬8000座公廁都要正式推行「衛生紙丟馬桶」政策，需張貼提醒標語、提供衛生紙、廁所垃圾桶加蓋及公廁周圍10公尺販賣全面販售衛生紙，未配合者會被告發罰鍰。該署今日並邀集觀光局、交通單位、飯店與中油等簽署自願配合書，率先響應。

環保署署長李應元去年底在立院就已經宣示要推動「衛生紙丟馬桶」政策，在邀集業者協商之後，今天舉行啟動記者會。李應元表示，除了面紙與油性紙巾因使用長纖維且添加濕強劑，不宜丟入馬桶外，衛生紙因是短纖維，遇水會分解，民眾可以放心丟入。

至於過去擔心的汙水下水道建設不足，無法負荷問題，李應元也強調，衛生紙占化糞池重量比為3.4%到14.3%，在污水道轉化成汙泥比例不高。

環保署表示，初期男女廁會維持一個小垃圾桶，但會要求加蓋，避免有臭味，女性的衛生用品與保養品可以丟在裡面。

(中時)