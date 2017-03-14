南投開砲不採一例一休 鄭文燦：單一縣市沒豁免權

勞基法爭議不斷，台北市長柯文哲、南投縣長林明溱都開砲，桃園市長鄭文燦對此表示，勞動基準法是法律，效力及於全國，單一縣市並沒有法律的豁免權，主張要有調適期，希望勞動部要傾聽產業和勞工的聲音，把工時、加班及休假的計算標準及施行程序，落實在不同的產業。

鄭文燦說，勞動部所訂頒的「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，第1季「宣導期」、第2季「輔導期」，目的在於督促事業單位落實勞基法，但因產業類型差異很大，必須靠細緻的施行細則及解釋令，彌補法條的空白及疏漏。

桃園市府勞動局從今年1月1日到3月8日，已經舉辦了30場座談會，鄭文燦也要求桃園勞動局彙整相關意見，提供給勞動部，作為未來訂定施行細則及解釋令的參考，讓法規更加細緻務實，協助產業調適，以落實勞動保護。

(中時)