南投縣擬不實施一例一休 林全：不該帶頭違法

媒體報導，南投縣長林明溱擬不實施一例一休，綠委鄭寶清今在立法院院會質詢此事，詢問行政院長林全看法。林全備詢時說，他目前還沒看到南投縣府的具體說法，《勞基法》修法是全國一體適用，如果怠於執行，監察院都可介入，「政府不應該帶頭違法，相關的法律責任一定會處理」。

鄭寶清表示，取消彈性制度造成民間反彈，政府應該在行政命令補救。林全說，也許有些法規規定沒考慮市場彈性化，考量由行政命令做最好的解釋，目前正蒐集、了解業界反映資訊中。

林全說，週休二日合理，一例一休已是寬鬆處理，但立法審討論查時，也許增加許多細節導致執行困擾，他將請勞動部在現有法令下最清楚彈性解釋。

(中時)