濫用救護資源 消防局開出首張1600元收費通知

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苗栗縣消防局今年起針對非緊急救護使用救護車，依收費要點收費。（陳慶居攝）

苗栗縣消防局副局長匡夢麟說明開出首張收費通知的原委。（陳慶居翻攝）

苗栗縣消防局統計2016年救護車出勤救護約20000萬次，檢傷後非屬緊急範圍者約2000件，比例居高不下，其中不乏濫用救護資源者，為確保緊急傷病患救護權益，消防局今年起祭出濫用資源開單收費規定，13日就針對爛醉的徐姓男子，開出首張1600元收費單。

消防局副局長匡夢麟指出，南庄鄉一名6旬徐姓男子，先後於2月3日晚上及4日下午，以酒後身體不適為由，要求消防局119救護車協助載送急救責任醫院，第一次經急診檢傷為非緊急傷病患，救護人員先給予勸導單，第二次再度將度將救護車當計程車，但被送達醫院後，竟拒絕急診掛號即離去，明顯濫用緊急救護資源。

救護人員回報相關資訊，消防局昨依「消防救護車收費執行要點」規定，開立收費1600元告知單，其中包括基本費600元及2名救護員各500元，合計1600元，須於收單後30日繳清。

(中時)