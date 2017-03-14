吳敦義：馬持身很正 相信法院會還他清白

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌教唆洩密案，台北地檢署14日偵結，將馬英九起訴，副總統吳敦義14日出席媒體錄影前表示，相信司法會還馬總統清白。（陳信翰攝）

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。前副總統吳敦義今表示，馬持身很正，相信將來法院會還他清白。

吳敦義說，馬2007年被檢察官侯寬仁以特別費起訴，最後終於還他清白，現在被監察官起訴未必不是冤枉，馬持身很正，相信將來法院會還他清白，代表他沒有洩密。

吳敦義強調，馬只是依照國家元首基本職責採取一些言行反對關說，反對一切他認為違法的事情，因為他是一個非常潔身自愛的人，或許他的標準非常嚴格，終究法律會還他清白才對。

(中時)