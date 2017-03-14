哀求《歌手》淘汰蕭敬騰 網友被他逼到崩潰了!
湖南衛視音樂節目《歌手》(原《我是歌手》)正熱播中，高手雲集，讓人聽得耳朵都要上天堂了，其中，由金曲歌王蕭敬騰率領的「獅子合唱團」，每每都能帶來超精采的演出，相當受到觀眾喜愛，沒想到近來卻有網友希望能快點淘汰老蕭，因為他實在太讓人受不了了！
蕭敬騰歌藝精湛，在《歌手》節目總能拿下好成績，照理說應該廣受歡迎，沒想到竟有網友po文，痛心喊話：「求求湖南台，趕快把他淘汰掉，我需要陽光」，原來好巧不巧，近來湖南長沙一帶連日陰雨，氣象預報甚至跳出一整個月幾乎都是「雨雲」的狀況，讓人不禁認為這是被素有「雨神」之稱的蕭敬騰影響。
而《歌手》經紀人兼合夥人沈夢辰，昨夜也在微博發了長沙未來一個月的天氣預報圖，笑稱：「看到長沙未來的天氣，我想說…獅子們挺進總決賽妥妥的，這算是黑幕不？」，其他網友也大開玩笑，直呼蕭敬騰「雨神」能力之強大，想到去年夏天，各地歌迷都在召喚他到自己的家鄉開唱，好一解缺水危機，如今卻落得這步田地，網友搞笑評論：「不拿歌王，下雨不停」、「長沙下雨下到崩潰，一提到蕭敬騰我又明白了」、「為了百姓，麻煩節目先將他們淘汰了吧」，還勸老蕭不如去非洲開唱，實在滿適合的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。