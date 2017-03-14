哀求《歌手》淘汰蕭敬騰 網友被他逼到崩潰了!

「雨神」蕭敬騰正參加湖南衛視《歌手》節目，疑似能力發威，讓當地網友崩潰，不惜哀求電視台淘汰他，以換晴天。(取材自微博)

湖南衛視音樂節目《歌手》(原《我是歌手》)正熱播中，高手雲集，讓人聽得耳朵都要上天堂了，其中，由金曲歌王蕭敬騰率領的「獅子合唱團」，每每都能帶來超精采的演出，相當受到觀眾喜愛，沒想到近來卻有網友希望能快點淘汰老蕭，因為他實在太讓人受不了了！

金曲歌王走到哪都帶「水」，因而被封為「雨神」。(中時資料照片)

蕭敬騰歌藝精湛，在《歌手》節目總能拿下好成績，照理說應該廣受歡迎，沒想到竟有網友po文，痛心喊話：「求求湖南台，趕快把他淘汰掉，我需要陽光」，原來好巧不巧，近來湖南長沙一帶連日陰雨，氣象預報甚至跳出一整個月幾乎都是「雨雲」的狀況，讓人不禁認為這是被素有「雨神」之稱的蕭敬騰影響。

而《歌手》經紀人兼合夥人沈夢辰，昨夜也在微博發了長沙未來一個月的天氣預報圖，笑稱：「看到長沙未來的天氣，我想說…獅子們挺進總決賽妥妥的，這算是黑幕不？」，其他網友也大開玩笑，直呼蕭敬騰「雨神」能力之強大，想到去年夏天，各地歌迷都在召喚他到自己的家鄉開唱，好一解缺水危機，如今卻落得這步田地，網友搞笑評論：「不拿歌王，下雨不停」、「長沙下雨下到崩潰，一提到蕭敬騰我又明白了」、「為了百姓，麻煩節目先將他們淘汰了吧」，還勸老蕭不如去非洲開唱，實在滿適合的。

(中時電子報)