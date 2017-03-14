一例一休 魏明谷：應擬施行細則讓法更周延
一例一休上路引發勞資爭議不斷，南投縣長林明溱昨天在投下研議不施行的看法，對此彰化縣長魏明谷指，政策獲立法院通過後，確實聽到縣內勞資雙方許多意見，建議法律規範不足之處，中央勞動不應盡快透過制定施行細則擬定與相關意見函釋來讓法令執行周延。
魏明谷今天出席「鷹揚八卦」記者會時指出，自從立法院通過一例一休後，彰化縣政府陸續接到許多勞工朋友及產業界資方等各界代表的意見，縣府也彙整相關意見轉知勞動部。勞工局亦積極舉辦勞動法令講座，人數達到30人以上的勞雇團體，縣府都可派員免費到各廠區舉辦修法說明。
魏明谷認為，盼法律規範不足之處，勞動部能透過制定施行細則擬定與相關意見函釋，將各界的疑慮、不清楚的部分說明清楚，讓法令執行更周延，降低對各行各業的衝擊，也應該將實際情況表達給總統蔡英文知道。
由於中彰投苗區域治理平台定期兩個月開會，第一季一到三月是宣導期、第二季四到六月是輔導期，第三季是執行期，中彰投苗區域治理平台開會時，四位首長將會提出來溝通討論，也期望透過這樣的平台，讓台中市長林佳龍在行政院會時提出。
魏明谷強調，台灣是法治國家，林明溱縣長雖然在縣務會議中這樣提出看法，最後會不會確實這樣做仍不知道，畢竟現在是法令宣導期，等到七月正式執法的時候再作觀察。
(中時)
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