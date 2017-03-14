反滲透法箝制新聞？ 林全：任何立法都不妨害言論自由

英派立委等人昨倡議政府應制定《反滲透法》，但遭外界質疑有箝制新聞自由之嫌。行政院長林全上午受訪時說，他目前還不了解《反滲透法》的具體內容，但表示國家安全很重要，政府保障人民的言論自由也非常重要，任何有關國家安全的檢視或新立法都不會妨害人民的言論自由，這一點政府一定會做到。

林全說，歡迎各界提供不同看法，最後行政院要檢視或更動任何法案，都會按照這個原則處理，一定會保障言論自由。

(中時)