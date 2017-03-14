野生白宮發言人遭狂嗆 假笑仍惹不住怒火回擊

白宮新聞秘書史派瑟。(圖/美聯社)

白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)在白宮新聞室強勢、暴走對待記者的風格，以及他的措辭激烈的發言，自他上任以來引發不少爭議，也因此一直成為媒體攻擊的箭靶。而日前一名反川普的印度裔女子在蘋果商店遇到了「野生」的史派瑟，並對用連環發問的方式來向史派瑟嗆聲，史派瑟儘管發現來者不善，一開始還勉強維持臉上的僵硬笑容，但最後似乎按耐不住被嗆得怒火，冷冷反擊女子後，奪門而出，而整個過程也被女子以直播的方式上傳到推特，引發激烈的正反兩面回應。

現年33歲的美籍印度裔女子喬荷娜（Shree Chauhan）12日晚上在華盛頓特區的蘋果商店巧遇正在購物的史派瑟，因此上前表達自己對川普政府的各種疑問，她先問道：「為法西斯主義者(川普)工作有什麼想法嗎?」，史派瑟發現來者不善，尷尬微笑著回答道：「我們有一個偉大的國家」。

之後喬荷娜又以連環發問的方式問道：「你有參與俄國的相關事宜嗎?你也是犯罪了嗎?你有叛國嗎?就像川普總統一樣，你也有叛國嗎?你可以回應我關於俄國的事嗎?」整個過程中，史派瑟頻頻迴避喬荷娜，而臉上一樣掛著僵硬的笑容，但不願正面回答喬荷娜的問題。但等到喬荷娜問完這一連串問題後，史派瑟看似忍不住被嗆的怒火，回擊了喬漢娜一句：「我們有一個偉大的國家，才允許妳今天在這裡」。

喬荷娜仍不放棄追問，「你可以回應我關於俄國的事情嗎?」、「你知道你為法西斯主義者工作吧?」甚至還問：「你對美國人民說謊的感覺如何?」，而史派瑟面對這些問題都予以迴避的態度，自顧自的結完帳後，奪店門而出。

喬荷娜向史派瑟發問。(影片/YouTube@simi510)

而喬荷娜也將這個過程以直播的方式分享在自己的推特上，並寫上：「我在蘋果商店向白宮秘書發問，既然他不喜歡媒體」。甚至事後還發表了一篇文章，批評史派瑟說「我們有一個偉大的國家，才允許妳今天在這裡」是赤裸裸的種族歧視。然而也有不少人覺得史派瑟的說法不是種族歧視的意思，而是指「這個國家保障了喬荷娜的言論自由，才得以讓她當著史派瑟的面嗆聲」。

而喬荷娜此舉讓不少網友認為她很勇敢，說出對川普政府的不滿，甚至說出了許多人的心聲。但也網友認為她這樣是在騷擾史派瑟，做法已經影響到其他人，十分不明智。

喬荷娜事後接受採訪表示，自己非常不滿川普的前國安顧問佛林(Mike Flynn)，私下和俄國聯繫一事，她也認為川普的內閣和俄國政府勾結，而作為川普幕僚的核心人物，史派瑟一定知道川普政府和俄國是否私下聯繫的真相。

(中時電子報)