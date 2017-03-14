聯合國秘書長：全球女權再度蒙受打擊
聯合國今天展開兩週會議，評估全球爭取性別平等狀況。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，女權在全球各地再度蒙受打擊。
法新社報導，美國總統川普祭出「全球噤聲令」（global gag rule），削減美國撥給提供墮胎服務團體的經費，加上俄羅斯決定放寬對家暴實施的懲罰，為一年一度的聯合國婦女地位委員會（Commission on the Status of Women）會議蒙上巨大陰影。
古特瑞斯在紐約聯合國總部登場的會議開場時說：「在全球各地，婦女的安全與尊嚴再度遭遇攻擊。」
他說：「有些政府實施限制婦女自由的法律。有些政府撤回向婦女提供的反家暴法律保護。」
他又說：「女權就是人權，攻擊婦女就是攻擊所有人，這也是為什麼我們必須一起回應。」
在競選期間自稱反對墮胎的川普，上任沒天後就簽署政令，禁止聯邦政府撥款給工作內容牽涉到墮胎的外國非政府組織。
幾週後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署法案，明訂如果是初犯且沒有造成重傷，對家暴者祭出的懲罰降低為處以罰金而非刑期。
聯合國婦女署執行主任恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）在會議上說，保護婦女的性別與生育權利，「現在比以往更加急迫」。
聯合國設定了在2030年前達成性別平等的全球目標。今年集會聚焦於職場變遷下的女性經濟賦權，焦點轉向薪資不平等與帶薪育嬰假。
男性每賺1美元，全球婦女平均僅賺77美分。
國際勞工組織（International Labour Organization）最近的研究報告警告，如果沒有實施更強而有力的措施，彌補性別薪資差距需要花上70年。（譯者：中央社張曉雯）1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。