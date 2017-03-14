聯合國秘書長：全球女權再度蒙受打擊

我要評比

聯合國今天展開兩週會議，評估全球爭取性別平等狀況。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，女權在全球各地再度蒙受打擊。

法新社報導，美國總統川普祭出「全球噤聲令」（global gag rule），削減美國撥給提供墮胎服務團體的經費，加上俄羅斯決定放寬對家暴實施的懲罰，為一年一度的聯合國婦女地位委員會（Commission on the Status of Women）會議蒙上巨大陰影。

古特瑞斯在紐約聯合國總部登場的會議開場時說：「在全球各地，婦女的安全與尊嚴再度遭遇攻擊。」

他說：「有些政府實施限制婦女自由的法律。有些政府撤回向婦女提供的反家暴法律保護。」

他又說：「女權就是人權，攻擊婦女就是攻擊所有人，這也是為什麼我們必須一起回應。」

在競選期間自稱反對墮胎的川普，上任沒天後就簽署政令，禁止聯邦政府撥款給工作內容牽涉到墮胎的外國非政府組織。

幾週後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署法案，明訂如果是初犯且沒有造成重傷，對家暴者祭出的懲罰降低為處以罰金而非刑期。

聯合國婦女署執行主任恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）在會議上說，保護婦女的性別與生育權利，「現在比以往更加急迫」。

聯合國設定了在2030年前達成性別平等的全球目標。今年集會聚焦於職場變遷下的女性經濟賦權，焦點轉向薪資不平等與帶薪育嬰假。

男性每賺1美元，全球婦女平均僅賺77美分。

國際勞工組織（International Labour Organization）最近的研究報告警告，如果沒有實施更強而有力的措施，彌補性別薪資差距需要花上70年。（譯者：中央社張曉雯）1060314

(中央社)