把救護車當小黃 苗栗縣首開單1千6

苗栗縣消防局14日指出，南庄鄉酒醉男子1天通報3次要求救護車送醫，到醫院卻沒掛號就離去，把救護車當成計程車，濫用緊急救護資源，開出首張告知單要收取1600元費用。中央社記者管瑞平攝 106年3月14日

苗栗縣消防局今天指出，南庄鄉酒醉男子1天通報3次要求救護車送醫，到醫院卻沒掛號就離去，把救護車當成計程車，濫用緊急救護資源，開出首張告知單要收取1600元費用。

苗栗縣消防局指出，去年10月份，銅鑼鄉1名吳姓男子喝得醉醺醺，打119要求消防隊員把他送到醫院，但救護人員見他沒有外傷，且前一天也是酒醉要求送醫，進而告誡吳男，不能把救護車當成小黃計程車，不料，竟遭到對方持鐮刀追砍，所幸當時警方及時壓制吳男，沒有造成人員受傷。

今年2月份，南庄鄉又有1名徐姓男子喝醉酒後，不到1天內，連續3次通報要救護車送醫，但救護車前往醫院後，徐男只說是「胸悶」連掛號都沒有，就自行離去。

為避免緊急救護資源不斷遭到濫用，消防局經過修法，並召開收費審查會，開出有史以來第一張「苗栗縣政府消防救護車收費告知單」，向徐男收取新台幣1600元費用。

苗栗縣消防局指出，南庄鄉等偏遠分隊只有12人，如果非執行緊急勤務占用救護資源，還得從其他分隊支援，可能延誤真正需要救護患者的黃金時間，因此希望透過收費機制，嚇阻把救護車當成計程車的行為。1060314

(中央社)