美航母參與軍演 北韓警告若侵犯將反擊

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北韓今天警告美國，如果與南韓軍隊一同演習的美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群侵犯北韓主權或尊嚴，平壤當局將「毫不留情地」攻擊。

路透社報導，北韓表示，美國戰鬥群抵達此區，是攻擊北韓的「魯莽計畫」一環。平壤當局自去年起展開兩次核試與一連串飛彈試射行動警告鄰國。

北韓中央通信社（KCNA）說：「如果他們侵犯朝鮮民主主義人民共和國主權與尊嚴，即使只有一點點，北韓軍隊將從地面、空中、海上與水底，毫不留情地發動超精準攻擊，」

中央通信社說：「光是在3月11日，許多敵軍航空母艦上的飛機沿著靠近北韓領空與領海的路線飛行，舉行投彈與突襲地面軍隊目標的演習。」

美國海軍發言人表示，卡爾文森號定期部署於此區，能與南韓盟國的部隊參與演習。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）17日將首度訪問南韓。（譯者：中央社張曉雯）1060314

(中央社)