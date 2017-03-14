東芝再申延財報 股價盤中跌幅超過8%

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東芝今天再度要求延後公布去年10到12月財報的時間，使得東芝股票面臨下市危機，今天股價盤中跌幅超過8%。

媒體報導，東芝社長綱川智今天下午4時將舉行記者會進行說明。

東芝今天以需要更多時間，調查旗下虧損龐大的美國核能事業假帳事件為由，再度延後財報公布。

東芝聲明指出，已向主管機關提出申請，將財報期限延後至4月11日，這已經是東芝第2度延後公布去年10到12月的財報，原本該季財報公布期限為2月中。

如果這項最新要求遭到駁回，東芝就得在8個交易日內，也就是3月27日前，交出財報。若交不出來，恐怕得面臨尷尬的下市命運。

日本經濟新聞引述未指名的消息來源報導，主管機關可能會准許東芝延後公布的申請，但期限多長仍有所保留。（譯者：中央社許湘欣）1060314

(中央社)