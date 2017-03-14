東芝再申延財報 股價盤中跌幅超過8%
東芝今天再度要求延後公布去年10到12月財報的時間，使得東芝股票面臨下市危機，今天股價盤中跌幅超過8%。
媒體報導，東芝社長綱川智今天下午4時將舉行記者會進行說明。
東芝今天以需要更多時間，調查旗下虧損龐大的美國核能事業假帳事件為由，再度延後財報公布。
東芝聲明指出，已向主管機關提出申請，將財報期限延後至4月11日，這已經是東芝第2度延後公布去年10到12月的財報，原本該季財報公布期限為2月中。
如果這項最新要求遭到駁回，東芝就得在8個交易日內，也就是3月27日前，交出財報。若交不出來，恐怕得面臨尷尬的下市命運。
日本經濟新聞引述未指名的消息來源報導，主管機關可能會准許東芝延後公布的申請，但期限多長仍有所保留。（譯者：中央社許湘欣）1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。