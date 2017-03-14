馬英九遭起訴 柯建銘盼俯首認罪
民進黨立委柯建銘控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密，檢方起訴馬英九。柯建銘今天說，遲來的正義還是正義，呼籲馬英九要有大智大勇，俯首認罪。
台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。
柯建銘上午表示，對他個人而言，這一刻是等待很久的時刻，是台灣憲政重生的時候，當年提告，因總統不受刑事訴究，3年後看到檢察官的道德勇氣，終於起訴，「這個案子起訴的時候，代表馬英九應該是有罪難逃」。
他說，黃世銘被判有罪1年3個月確定，罪名是洩密、違反個資等，今天馬英九的罪名加上教唆洩密，做為總統沒有阻卻違法事由，遲來的正義還是正義。
柯建銘呼籲馬英九，讓台灣憲政重生，揮別舊時代、迎接新時代來臨，起訴後會開庭，與馬英九有關的自訴案也將在3月28日偵結宣判，馬英九應該俯首認罪，要有大智大勇，才能得到歷史的定位、人民的掌聲。
柯建銘說，總統與檢察總長是不對稱職務，為何總長求見總統，總統馬上接見，代表長期以來兩人有犯意連結與共犯，如果與司法案件有關，總統應拒絕接見，8月31日颱風夜絕對不是犯罪第一現場，此案只是冰山一角，是長期犯罪集團對國家憲政體制的破壞。
記者問柯建銘，前總統陳水扁當年被起訴，國民黨團提出刪減總統卸任禮遇，是否考慮修法刪減馬英九卸任禮遇？柯建銘說，沒有這種想法，希望台灣憲政體制能夠重新建立。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。