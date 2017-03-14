馬英九遭起訴 柯建銘盼俯首認罪

民進黨立委柯建銘控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密，檢方起訴馬英九。柯建銘今天說，遲來的正義還是正義，呼籲馬英九要有大智大勇，俯首認罪。

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

柯建銘上午表示，對他個人而言，這一刻是等待很久的時刻，是台灣憲政重生的時候，當年提告，因總統不受刑事訴究，3年後看到檢察官的道德勇氣，終於起訴，「這個案子起訴的時候，代表馬英九應該是有罪難逃」。

他說，黃世銘被判有罪1年3個月確定，罪名是洩密、違反個資等，今天馬英九的罪名加上教唆洩密，做為總統沒有阻卻違法事由，遲來的正義還是正義。

柯建銘呼籲馬英九，讓台灣憲政重生，揮別舊時代、迎接新時代來臨，起訴後會開庭，與馬英九有關的自訴案也將在3月28日偵結宣判，馬英九應該俯首認罪，要有大智大勇，才能得到歷史的定位、人民的掌聲。

柯建銘說，總統與檢察總長是不對稱職務，為何總長求見總統，總統馬上接見，代表長期以來兩人有犯意連結與共犯，如果與司法案件有關，總統應拒絕接見，8月31日颱風夜絕對不是犯罪第一現場，此案只是冰山一角，是長期犯罪集團對國家憲政體制的破壞。

記者問柯建銘，前總統陳水扁當年被起訴，國民黨團提出刪減總統卸任禮遇，是否考慮修法刪減馬英九卸任禮遇？柯建銘說，沒有這種想法，希望台灣憲政體制能夠重新建立。1060314

(中央社)