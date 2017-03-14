馬思純生日 周冬雨竇靖童微博幫慶生
中國大陸演員馬思純、周冬雨因電影「七月與安生」結緣，兩人不但有好交情，去年更奪下金馬雙影后。今天是馬思純生日，周冬雨特別在微博向好姊妹留言「請一直依靠在我強壯的臂彎裡」。
此外，中國大陸女星王菲女兒竇靖童同樣也因「七月與安生」與兩人結緣。竇靖童今天凌晨在微博寫下「內啥（那啥），生日快樂，小馬哥！」並標記馬思純，準時給好姊妹送上29歲生日祝福。
新浪娛樂報導，馬思純、周冬雨、竇靖童三個女孩因電影「七月與安生」結緣，馬思純與周冬雨憑藉此片拿下金馬獎影后，竇靖童則是為這部電影獻唱主題曲。之前竇靖童還和周冬雨一起助陣馬思純的話劇。
三個女孩的友誼讓不少大陸網友大呼感動，在為馬思純慶生的同時，也祝福她們友誼長存、發展順利。1060314
(中央社)
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