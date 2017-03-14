遭指用過期食材 大倉久和致歉
民主進步黨籍台北市議員王威中今天表示，大倉久和大飯店使用過期冷凍蝦、發霉芋頭等食材；大倉久和說，日籍總經理已向社會大眾道歉，但部分過期冷凍蝦已被使用。
王威中上午舉行記者會表示，大倉久和曾多次疑用過期冷凍蝦、發霉芋頭與發黑魚肉，並找林姓前廚師說明。
林姓前廚師表示，去年9月就知飯店用過期冷凍蝦，且拍照存證；10月發現芋頭發霉、發黑魚肉，但副主廚竟將魚肉燙一燙、烤一烤，再製成魚鬆供客人食用；今年1月反映後，公司未明確回答，2月時他出小車禍，卻突遭公司解職。
台北市政府衛生局食品藥物管理處技正周建銘說，已在上午10時派員前往飯店稽查、調閱進出貨資料，並約談飯店負責人到衛生局說明。目前初步研判大倉久和疑有用過期食品，如果確實違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元到2億元不等罰鍰。
大倉久和受訪表示，日籍總經理已出面向社會大眾道歉並說明情況。過期冷凍蝦進貨第2、3天時發現過期，已馬上退貨給廠商，但內部沒落實驗貨情形，導致部份冷凍蝦已被使用。
大倉久和說，芋頭部分完全是飯店內部因放置過久而導致發霉，與廠商無關；魚鬆部分則不知情，現正調查中，後續正在研擬賠償消費者。1060314
(中央社)
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