大麻花變身鐵觀音闖關　查獲市價近千萬毒品

毒梟利用茶葉鐵觀音包裝走私寄送大麻花毒品。（陳麒全攝）

查獲逾一公斤的大麻花，市價近新台幣千萬，航警私下笑稱，這應該是最貴的鐵觀音了。（陳麒全攝）

莊嫌在偵訊時供稱，他因為缺錢花用，才會以1萬台幣代價，替一位名為「陳韻詩」男子代為收貨。（陳麒全攝）

航警局、海關近來屢屢查獲走私毒品建奇功，毒梟也變換運毒手法與警方鬥智，利用茶葉鐵觀音包裝走私寄送，但仍逃不過警方法眼，查獲逾一公斤的大麻花，市價近新台幣千萬，航警私下笑稱，這應該是最貴的鐵觀音了。

航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關11日在遠雄快遞貨物進口專區查獲1件以「擺件」名義申報進口貨物內，查獲有2包疑似大麻物品，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，均驗出第二級毒品大麻反應，毛重約為1,092公克，市價近新台幣千萬。

刑警佯裝快遞人員13日在新北市新莊區逮捕前來領貨的莊姓犯嫌（31歲），莊嫌在偵訊時供稱，他因為缺錢花用，才會以1萬台幣代價，替人代為收貨。

航警局表示，近來查獲走私運毒以餅乾、罐頭、美容用品等各種不同包裝偽裝闖關，此次毒梟還以茶葉包裝直接寄送，雖然手法翻新與警方鬥智，但仍是逃不過法眼，也呼籲民眾切莫受販毒集團利誘而蹈觸法網，遺憾終生。

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(中時)