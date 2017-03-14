大麻花變身鐵觀音闖關 查獲市價近千萬毒品
航警局、海關近來屢屢查獲走私毒品建奇功，毒梟也變換運毒手法與警方鬥智，利用茶葉鐵觀音包裝走私寄送，但仍逃不過警方法眼，查獲逾一公斤的大麻花，市價近新台幣千萬，航警私下笑稱，這應該是最貴的鐵觀音了。
航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關11日在遠雄快遞貨物進口專區查獲1件以「擺件」名義申報進口貨物內，查獲有2包疑似大麻物品，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，均驗出第二級毒品大麻反應，毛重約為1,092公克，市價近新台幣千萬。
刑警佯裝快遞人員13日在新北市新莊區逮捕前來領貨的莊姓犯嫌（31歲），莊嫌在偵訊時供稱，他因為缺錢花用，才會以1萬台幣代價，替人代為收貨。
航警局表示，近來查獲走私運毒以餅乾、罐頭、美容用品等各種不同包裝偽裝闖關，此次毒梟還以茶葉包裝直接寄送，雖然手法翻新與警方鬥智，但仍是逃不過法眼，也呼籲民眾切莫受販毒集團利誘而蹈觸法網，遺憾終生。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。