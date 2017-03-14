涉古坑農會賄選 郭家豪父子收押禁見

雲林縣古坑鄉農會會員代表郭家豪與父親郭峰良涉嫌以每票500元，向擁有投票權的會員賄選，郭家豪因而當選，檢警調昨日兵分4路搜索郭嫌住處等，分別拘提、傳喚農會會員代表及共犯與證人共22人到案，郭氏父子涉嫌重大，且有串證之虞被收押禁見。

檢警調查知，30歲郭家豪登記參選古坑鄉農會第18屆會員代表，其所屬選區會員代表應選3席，參選人有4人，為求當選，與55歲的父親郭峰良在2月19日選舉前某日，共同前往有選舉權的農會會員住處，以每票500元現金行賄，郭家豪最後順利當選。

雲林地檢署檢察官吳文城、陳昭蓉指揮警調，持搜索票搜索30歲郭家豪、55歲郭峰良等相關共犯住居所共4個處，傳喚、拘提共22證人、共犯等。

郭氏父子否認行賄，且供詞多有出入，但相關證人指證歷歷，檢察官認為兩人涉嫌《農會法》重大，有串證之虞，向法院聲請羈押獲准，法官並裁定兩人禁見。

郭家豪雖有當選，不過，雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調，如果郭嫌最後被判刑確定，依法當選無效。

(中時)