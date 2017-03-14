賴清德：一例一休 先輔導不馬上開罰

一例一休衍生許多爭議，針對南投縣長林明溱研議帶頭不遵守一例一休，台南市長賴清德表示，台南市的做法是先宣導、輔導，不會馬上開罰。他說，目前各縣市針對一例一休問題，都有向中央反映，行政院長林全也已公開講過，會針對衍生的問題處理，不一定修法，將尋求空間解決。

勞工局長王鑫基則表示，一例一休宣導期3個月，也就是到本月底，接下來進入輔導期，若廠商仍有不清楚之處，勞工局會派員服務，輔導期也是3個月。

(中時)