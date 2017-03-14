馬英九遭起訴 總統府：不評論個案

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台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴。總統府發言人黃重諺今天說「尊重司法，對於司法個案，我們不評論」。

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九涉犯通訊保障及監察法等罪，也逾越司法與政治應有分際，今天依法起訴。

對此，總統府今天僅簡短回應「尊重司法，對於司法個案，我們不評論」。1060314

(中央社)