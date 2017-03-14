張正琪指控台大伸黑手 校方：諸多不實

被教評會決議解聘的台大教授張正琪今天指控，校長楊泮池指定特別委員會成員、校方不讓她上課。台大表示，委員是採取公開徵求，請人代課是考量學生權益。

台大教授郭明良違反學術倫理案，台大教評會2月開會決議，解聘教授郭明良和張正琪，張正琪日前曾召開記者會喊冤，今天再度舉行記者會。

張正琪在記者會中指出，去年11月11日晚上，她與郭明良以及台大主秘林達德、副校長郭大維等人到校長室會商，當天楊泮池要求郭明良趕緊辭職，他會替郭明良安排藥廠職務，並叫郭、張兩人對外「閉嘴」，還指定特別委員會成員。

張正琪也提到，依照台大程序，需經過所、院、校三級三審後才正式解聘，但現在連「所教評會」都還沒召開，台大醫學院3月1日就通知她所屬的口腔生物科學研究所，停止她所有課程，也將她的帳戶關閉，不准她報1、2月份的主持費、實驗室耗材等，明顯違反正當法律程序。

台灣大學主任秘書林達德指出，去年11月11日是郭明良表達要請辭，主動要求到校長室，擬定請辭聲明後由秘書室轉發，之後校方也指定主秘為對外統一發言人，但張正琪卻認為這是學校要她閉嘴。

林達德表示，張正琪的指控有諸多不實，當時郭大維仍在國外，根本不可能參加當天會議，且當時僅1篇論文有問題，尚無成立特別委員會的決議，校方是到傳出多篇論文有爭議時，才決定成立特別委員會，而特別委員會委員都是公開接受推薦，並非由校長指定。

至於張正琪指控被禁止上課，林達德表示，教評會決議解聘張正琪，但擔心三級三審完成解聘程序時，學期還沒有結束，可能影響學生受教權益，因此做出附帶決議，情商系所請人代課，張正琪若有疑義，可透過正常管道申訴，不准報帳則是誤會，張正琪還是可申請之前的主持費或耗材費。1060314

(中央社)