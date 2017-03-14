杜聰明獎表揚3德學者 人文領域首獲獎

科技部今天頒發杜聰明獎給3位德國學者，其中，德國埃爾朗根-紐倫堡大學漢學講座教授朗宓榭為創辦以來首位人文領域得獎人；另中研院士賀曾樸及李遠鵬也獲德宏博研究獎。

科技部上午在台大圖書館舉辦「第十屆杜聰明獎頒獎典禮」，由科技部次長陳德新授獎，包括杜聰明的孫子杜武亮、德國宏博基金會秘書長、德國在台協會處長及駐台代表歐博哲、台大副校長郭大維都共襄盛舉。

陳德新致詞時表示，杜聰明獎已成台灣頒發給國際科學家的重要獎項，杜聰明為台灣基礎醫學研究、醫學教育及醫療政策領域的重要典範人物，也是引領許多領域的先驅，科技部設立此獎項以作感念，過去10年已頒獎給12位德國傑出科學家，今天也將頒獎給3位德國科學家。

這屆獲獎的3名由德國學者，包括有德國布萊梅大學海洋研究中心地球化學教授蓋哈德．波曼（Gerhard Borhmann），極力推動精密海洋研究，對德國海洋與地球化學有深度貢獻，更協助推動德國海洋研究船更新計畫，在德國與世界海洋研究具有領導地位。

波曼也極力推動國際合作，帶動台灣、日本、挪威、俄羅斯等國的高科技海洋與地球科學研究。

台大海研所教授林曉武和波曼會前受訪說明，台灣和德國合作研究已近10年，近期將安排德國海研船明年訪台，以深海鑽探機具來證實海底資源，以及對氣候變遷的影響。

另兩位得獎人還包括海德堡大學醫學院臨床神經生物所所長與德國癌症研究中心教授哈娜．默尼耶（Hannah Monyer），其研究著重於生命科學領域的學習記憶相關機制；還有德國埃爾朗根－紐倫堡大學（University of Erlangen-Nurnberg）漢學講座教授朗宓榭，也是杜聰明獎首位人文領域得獎人，主要研究貢獻包括中國分析「夢」的理論、「聖」的超越性、新詞彙及新思潮、中國思想表達形式及卜算、命運與自由等，他還精通德、義、法、英、中、拉丁等多國語言。

科技部（前國科會）於2006年設立杜聰明獎，並自2007年首度頒獎迄今，已邁入第10屆，為台灣對國外學者頒發的最高學術榮譽獎項，得獎人均獲頒獎座及獎金。

同時，依據科技部與宏博基金會合作協議，「杜聰明－宏博研究獎」每年以交互頒獎方式表揚對方國家1至3名優秀學者，鼓勵獲獎人與對方國家學者合作研究。

德國宏博基金會日前也宣布，中研院院士賀曾樸及李遠鵬兩人獲2016宏博研究獎，將於3月下旬赴德國領獎。1060314

(中央社)