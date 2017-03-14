中和青年宅審查結果開放線上查詢 3月22公開抽籤
新北市中和青年社會住宅審查結果已完成，為讓申請人能第一時間了解審查結果，14日開放線上查詢，申請人可以藉由輸入身分證號查詢申請情形是否合格。新北市政府城鄉發展局示，目前排定22日上午10時在中和青年住宅現場辦理公開抽籤，並同步透過「我的新北市」臉書(Facebook)線上直播方式，請有興趣民眾能參與見證。
城鄉局長柳宏典表示，本次中和青年社會住宅吸引2954戶申請，22日公開抽籤將決定弱勢優先戶看屋選屋順序，及睦鄰戶、一般戶電腦抽籤排序。本次招租816戶，其中優先戶共245戶，一般戶共571戶，排序較後面的申請戶，可保留等候遞補資格。為了保障弱勢族群的居住權益，選屋簽約將由優先戶完成選屋後，再依序由睦鄰戶及一般戶選擇，最快4月下旬開始簽約入住。
(中時)
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