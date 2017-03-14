羽球》戴資穎凱旋歸國 家人與同學歡喜接機
昨天勇奪全英羽球公開賽冠軍的台灣球后戴資穎，14日上午7點凱旋歸國了，戴資穎走出飛機的第一句話就是說「台灣真好，還是自己的故鄉來得親切。」
去年12月1日榮登世界第一的戴資穎，為了保住球后寶座，先在年終大獎賽擊敗韓國名將成池鉉，緊接著在經過充足休息後，上周遠征英國參加2017年12站超級系列賽首戰全英公開賽，戴資穎一路過關斬將，最終在決賽直落二擊敗宿敵、泰國好手依瑟儂，贏得4.5萬美元冠軍獎金，同時球后寶座也坐得更加穩固。
戴資穎今日搭乘長期贊助她的長榮航空返抵國門，一下飛機就有美麗的空姐在機門獻花迎接她，戴資穎看得笑開懷，小戴表示，每場比賽都全力以赴，永不放棄。
目前還就讀台北市立大學碩士班的戴資穎，上個月學校還幫她找到20萬元的贊助經費，希望她能無後顧之憂的在國際賽為國爭光，台北市立大學校長戴遐齡說，戴資穎是台灣之光，她在國際賽拿到好成績就是替台灣露臉爭光，期盼國人也能夠齊心合力的為她加油打氣。小戴的同學在機場迎賓大廳接機，戴資穎快樂的與同學們合影留念。
(中時電子報)
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