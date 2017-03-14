羽球》戴資穎凱旋歸國 家人與同學歡喜接機

世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎（圖）在全英公開賽奪冠，14日上午搭乘長榮班機返抵國門。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月14日

世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎（前左）在全英公開賽奪冠，14日上午搭乘長榮班機返抵國門，親友及長榮人員熱情獻花，受到英雄式熱烈歡迎。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月14日

昨天勇奪全英羽球公開賽冠軍的台灣球后戴資穎，14日上午7點凱旋歸國了，戴資穎走出飛機的第一句話就是說「台灣真好，還是自己的故鄉來得親切。」

去年12月1日榮登世界第一的戴資穎，為了保住球后寶座，先在年終大獎賽擊敗韓國名將成池鉉，緊接著在經過充足休息後，上周遠征英國參加2017年12站超級系列賽首戰全英公開賽，戴資穎一路過關斬將，最終在決賽直落二擊敗宿敵、泰國好手依瑟儂，贏得4.5萬美元冠軍獎金，同時球后寶座也坐得更加穩固。

戴資穎今日搭乘長期贊助她的長榮航空返抵國門，一下飛機就有美麗的空姐在機門獻花迎接她，戴資穎看得笑開懷，小戴表示，每場比賽都全力以赴，永不放棄。

目前還就讀台北市立大學碩士班的戴資穎，上個月學校還幫她找到20萬元的贊助經費，希望她能無後顧之憂的在國際賽為國爭光，台北市立大學校長戴遐齡說，戴資穎是台灣之光，她在國際賽拿到好成績就是替台灣露臉爭光，期盼國人也能夠齊心合力的為她加油打氣。小戴的同學在機場迎賓大廳接機，戴資穎快樂的與同學們合影留念。

(中時電子報)