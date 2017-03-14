打死賓拉登的美特戰部隊 將參與斬首金正恩演習
據南韓軍方消息人士透露，隸屬於美軍聯合特種部隊司令部的陸海空軍（含海軍陸戰隊）特種部隊和聯合特種部隊所屬官兵，將參加從本月起到下個月底的兩次演習。這名消息人士稱，參演部隊將包括突出隊、三角洲特種部隊、綠莓、海豹六隊等美軍特種部隊。以往每年的參加人數規模在1000名左右，但今年據悉將超過1500人。其中，海豹突擊隊第六隊，過去曾參與暗殺911恐怖襲擊主犯賓拉登的行動。
據韓媒報導指出，美軍特種部隊將派最大規模人馬參加韓美聯合軍事演習「關鍵決斷」和「禿鷹」演習。據悉，他們將與南韓國軍特種部隊一道，實施有事時打擊北韓戰爭指揮部、搶佔核物質儲藏庫等大量殺傷性武器設施的演習。
另一消息人士表示，美國特種部隊官兵將假想進入戰時狀態，滲透進入平壤，實施清除北韓勞動黨委員長金正恩等戰爭領導層、爆破戰爭指揮所、打擊核飛彈基地等高強度演習。據悉，他們還將與南韓國軍隊舉行聯合演習，然後進行驗證和評估其成果的任務。
尤其是海豹突擊隊第六隊（海軍特種部隊），與隸屬於陸軍的三角洲特種部隊一道，被認為是「特種部隊中的特種部隊」。2011年5月擊斃賓拉登的任務（任務名稱：海神之矛）也是海豹六隊的傑作。兩支部隊接受美國總統和國防部長的直接指揮，主要執行拯救人質、暗殺敵方領導人、防止大規模殺傷性武器擴散等任務。
韓軍方有關人士表示，韓美特戰大規模參加聯合軍事演習，是對向南韓進行核、飛彈攻擊威脅的金正恩等北韓領導人的軍事施壓和警告。
此前曾有日本媒體報導稱，海豹部隊成員們搭乘參加「關鍵決斷」演習的美國「卡爾文森」號核動力航母，在南韓附近海域參加了演習。
(旺報)
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