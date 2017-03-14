足球》安聯小小世界盃4月開踢 全國開始瘋足球囉

安聯小小世界盃幼兒足球賽預定4月開踢。(中央社資料照)

全國最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」今年首度拉高參賽年齡層至國中生，增加U10、U12、U15等組別，希望陪伴前三年培育出來的足球幼苗一起成長，並持續灌溉台灣足球園地。即日起受理報名作業，預賽將從4月8日起分別在花蓮、台中、台南、高雄、台北、新竹等地開打。

由台灣體育總會足球協會、非要整合行銷主辦，安聯人壽冠名贊助的「安聯小小世界盃」幼兒足球賽，去年全台共有414隊、4千名球員參賽，今年賽事規模擴編為幼兒組U6、國小組U8、U10、U12、國中組U15共五個組別，報名隊伍可望再向上衝高。今年「安聯小小世界盃」打出口號「一起攜手．足向未來」，希望可以陪同這幾年參賽的小小足球員一路往上成長。2017「安聯小小世界盃」今年邁入第四屆，分區預賽共分6地開打，包括4月8日在花蓮縣立田徑場、4月15日在台中朝馬專用足球場、4月22日在台南市專用足球場、4月29日至30日在高雄市國立中山大學操場、5月6日在台北市迎風足球場(大直橋下)、5月20日在新竹縣竹北市縣立體育場。全國總決賽將於6月3日首度移師台中舉行，地點和預賽一樣在朝馬專用足球場。

「安聯小小世界盃」依據國際足總(FIFA)五人制足球比賽規則，希望透過安全、趣味、易學的足球活動為媒介，培養孩童從小喜愛運動，並落實團隊合作運動精神，提升足球運動人數。主辦單位在2015年特別打造冰淇淋造型、媲美世界盃足球賽雷米金盃的「安聯傳承金盃」，每年都會將各組冠軍隊名刻在獎盃上，今年也將繼續傳承下去，並且因應新增的三個組別，另外打造一款傳承金盃，持續傳承「安聯小小世界盃」的賽事精神。

(中時電子報)