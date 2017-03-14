郝龍斌：馬兩次被起訴都是民進黨執政

對於前總統馬英九因關說洩密案被起訴，國民黨副主席郝龍斌表示，馬前總統兩次被起訴都是民進黨執政期間，而起訴的事由都並不充足，所以，「我相信跟當年特別費案起訴一樣，最後司法會還他公道」。

郝龍斌說，馬前總統清廉自持、謹慎守法的作風，這麼多年來，民眾都看在眼裡。尤其是在監察委員被提名人陳師孟大張旗鼓說要懲罰「辦綠不辦藍」的法官後，寒蟬效應是否發酵？台灣民主政治的基礎法治，是否已被民進黨的恐嚇、威脅侵蝕？社會各界自有公斷！

郝龍斌呼籲司法界能展現道德勇氣、捍衛司法尊嚴，公開抵擋執政者權力的入侵，為台灣司法尊嚴奮鬥。

(旺報)